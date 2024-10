Ein Internet-Testportal hat Burgen und Schlösser in ganz Deutschland verglichen. In Sachsen-Anhalt liegen dabei weder Schloss Wernigerode noch die Burg Querfurt ganz vorn. Mit Platz 1 hätte wohl niemand gerechnet.

Der Turm ist noch übrig: Die Ruine der Burg Bornstedt ist in Sachsen-Anhalt am besten bewertet.

Halle/MZ. - Die Lobeshymnen sind fast schon Überschwang: „Eine wunderbare Anlage mit herrlichem Weitblick“, schreibt etwa Falko Weise. Holger Dziuba meint: „Eine sehr schöne alte Burgruine, auf jeden Fall einen Besuch wert“ und Mario Herrmann bewertet kurz und knapp: „Sehr coole Location“. Die Äußerungen sind drei von insgesamt 284 Rezensionen der Burg Bornstedt (Kreis Mansfeld-Südharz) bei der Suchmaschine Google. Und so ziemlich alle Bewertung fallen dabei positiv aus. 4,8 von fünf möglichen Sternen bekommt die Burgruine im Durchschnitt. Das ist in Sachsen-Anhalt die beste Bewertung aller Burgen und Schlösser des Landes. Und auch bundesweit holt Bornstedt den 13. Platz – noch vor dem Märchenschloss Neuschwanstein in Bayern (Platz 150) und dem Zwinger in Dresden (Platz 22).