Wittenberg/MZ. - Das Wittenberger Schloss ist das drittbeliebteste in ganz Sachsen-Anhalt.

Zu diesem Ergebnis kommt die Internetseite Testberichte.de bei ihrem Burgen- und Schlösser-Ranking 2024. Beliebter als das Schloss in Wittenberger sind die Burg Bornstedt und und die Burg Tangermünde. 438 Bewertungen mit einem Bewertungsschnitt von 4,7 von fünf möglichen Sternen erhielt dem Ranking zufolge das Schloss in Wittenberg.

Im bundesweiten Vergleich reichte es für Wittenberg für Platz 106. Bei insgesamt 1.352 Schlössern und Burgen kann sich auch diese Platzierung sehen lassen. An der Spitze steht das Schloss Elmau in Krün (Bayern). Grundlage der Auswertung sind Google-Rezensionen zu Burgen und Schlössern in Deutschland mit mindestens 100 Bewertungen. Testberichte.de hat eigenen Angaben zufolge zwei Millionen Online-Rezensionen zu über 1.300 Burgen und Schlössern in Deutschland ausgewertet.