Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalts Koalitionsspitzen von CDU, SPD und FDP haben am Montag stundenlang über noch unerledigte Gesetzesvorhaben aus dem Koalitionsvertrag verhandelt. Es geht unter anderem um die von der SPD geforderte Einführung der Tuchbestattung für Muslime und die Beteiligung von Kommunen an Gewinnen aus Windkraftanlagen: Bis zur nächsten Landtagswahl im Spätsommer 2026 will das regierende Bündnis in Sachsen-Anhalt die bisher unerledigten Reformen in die Tat umsetzen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.