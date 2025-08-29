Die Cyberagentur in Halle wird fünf Jahre alt. Sie denkt heute schon an Bedrohungen von übermorgen und daran, wie man sie abwehrt. Was bislang schon erreicht wurde – und was nun folgt.

Sicherheit für das digitale Ich: Was die Cyberagentur in Halle in fünf Jahren schon erreicht hat

In einem neuen Imagefilm greift die Cyberagentur in eindrucksvollen Bildern digitale Zukunftsthemen auf.

Halle/MZ. - Die Szene hatte etwas von einer Oscar-Verleihung – aber bei einer Cyberagentur ist das Ganze natürlich ein wenig futuristischer gestaltet: Für die Preisvergabe des hoch dotierten Ideenwettbewerbs HAL2025 brachten am Donnerstagabend statt Hollywoodstars drei Roboter die Umschläge mit den Gewinnernamen auf die Bühne.