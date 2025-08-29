Hackerangriffe und Desinformation abwehren Sicherheit für das digitale Ich: Was die Cyberagentur in Halle in fünf Jahren schon erreicht hat
Die Cyberagentur in Halle wird fünf Jahre alt. Sie denkt heute schon an Bedrohungen von übermorgen und daran, wie man sie abwehrt. Was bislang schon erreicht wurde – und was nun folgt.
29.08.2025, 16:00
Halle/MZ. - Die Szene hatte etwas von einer Oscar-Verleihung – aber bei einer Cyberagentur ist das Ganze natürlich ein wenig futuristischer gestaltet: Für die Preisvergabe des hoch dotierten Ideenwettbewerbs HAL2025 brachten am Donnerstagabend statt Hollywoodstars drei Roboter die Umschläge mit den Gewinnernamen auf die Bühne.