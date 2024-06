Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - Am Montag hat die Agentur für Innovation in der Cybersicherheit (Cyberagentur) im Planetarium Halle ihren ersten bundesweiten Ideenwettbewerb gestartet. Unter dem Titel HAL2025 können Universitäten, Forschungseinrichtungen, Start-Ups, Unternehmen und Einzelpersonen ab sofort Ideen zum Thema „Autonome und Intelligente Systeme im Schwarm“ einsenden. Von Drohnen in der Luft bis zu unbemannten robotischen Systemen am Boden sollen innovative Konzepte für Konflikte und Katastrophen der Zukunft gefunden werden. Auf die Finalisten warten Preisgelder in Höhe von bis zu 100.000 Euro.