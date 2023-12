Es klingt nach Science-Fiction, doch die Cyberagentur in Halle will mit 30 Millionen Euro schon bald die Interaktion von Mensch und Technik revolutionieren. Mit welchen Methoden das gelingen soll.

Halle/Cottbus/MZ. - Hollywood hätte es sich wohl nicht besser ausdenken können: Neue Technologie, in Ostdeutschland entwickelt und von der Cyberagentur in Halle mit 30 Millionen Euro finanziert, soll schon in wenigen Jahren die Grenzen zwischen Mensch und Maschine überwinden – und nicht weniger als die Welt verändern, wie sich die Macher erhoffen. MZ-Wissenschaftsredakteur Matthias Müller fasst dazu die wichtigsten Fragen zusammen.