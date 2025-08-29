Zehn Jahre nach dem berühmten Merkel-Satz sind die Deutschen gespaltener Meinung. Ministerpräsident Haseloff lobt Erfolge, warnt aber vor Kriminalität durch Migranten.

Haben wir das geschafft? Warum Ministerpräsident Haseloff sich bei Flüchtlingen in seiner Skepsis bekräftigt sieht

Dieses Foto hat sich bei vielen Deutschen eingebrannt: Flüchtlinge gehen am 27. Oktober 2015 nahe Wegscheid (Bayern) auf einem Feld hinter einem Fahrzeug der Bundespolizei her.

Magdeburg/MZ - Die historische Entscheidung zur Aufnahme Hunderttausender Flüchtlinge im Sommer 2015 hat Deutschland nach Einschätzung von Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) trotz erzielter Fortschritte überfordert. Zwar habe Deutschland „Außerordentliches geleistet“, sagte der Politiker der MZ. „Dank der großen Unterstützung in den Kommunen und vieler ehrenamtlicher Helfer sind wir unserer humanitären Verantwortung gerecht geworden.“ Allerdings habe sich gezeigt, dass es eine Belastungsgrenze gebe.