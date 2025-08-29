Bundesfamilienministerin Karin Prien befürwortet den Einsatz elektronischer Fußfesseln, um Gewalttäter von Frauen fernzuhalten. So sollen auch Femizide verhindert werden. Die CDU-Politikerin warnt in Magdeburg: „Ich mache mir wirklich Sorgen.“

Gegen häusliche Gewalt und Femizide - Prien will elektronische Fußfessel für Täter

Magdeburg/MZ - Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) befürwortet den Einsatz elektronischer Fußfesseln zur Verhinderung häuslicher Gewalt. Sie begründete dies am Freitag in Magdeburg auch mit Morden an Frauen, die in jüngster Vergangenheit in Deutschland begangen wurden. „Ich mache mir wirklich Sorgen, dass Gewalt und auch Hass gegen Frauen, die in diesen tragischen Femiziden ihren Höhepunkt erreichen, zunehmen“, warnte Prien.