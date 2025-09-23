Vielerorts gibt es Beschwerden über wild abgestellte Elektro-Tretroller. Eine Stadt greift jetzt durch - und gewinnt einen Gerichtsprozess.

Schluss mit freiem Parken - Stadt in Sachsen-Anhalt wirft zwei E-Scooter-Anbieter raus

Elektrische Roller stehen in vielen größeren Städten bereit, hier in Halle.

Magdeburg/MZ - Eine wegweisende Gerichtsentscheidung schränkt die Vermietung elektrischer Roller in Sachsen-Anhalt ein: Unternehmen, die ihre Fahrzeuge auf öffentlichen Fußwegen bereitstellen, müssen dafür künftig eine Sondernutzungserlaubnis der jeweiligen Stadt beantragen. Das hat das Oberverwaltungsgericht Sachsen-Anhalt entschieden.