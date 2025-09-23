In der Nacht zu Dienstag hat ein Mercedes in Halberstadt gebrannt. Der Sachschaden beläuft sich auf 20.000 Euro.

Ein Pkw ist in der Nacht in Halberstadt in Flammen aufgegangen.

Halberstadt. – In der Schönerstraße in Halberstadt ist es in der Nacht zu Dienstag zu einem Feuerwehreinsatz wegen eines brennenden Pkw gekommen, teilt die Polizei mit.

Demnach ging gegen 1.11 Uhr ein Mercedes aus noch ungeklärter Ursache in Flammen auf. Die Feuerwehr habe den Brand löschen und ein Übergreifen auf angrenzende Gebäude verhindern können.

Der Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich Polizeiangaben zufolge auf 20.000 Euro. Die Brandursache werde derzeit noch ermittelt.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Harz in Halberstadt unter der Telefonnummer 03941/674 293 zu melden.