Windkraft- und Solaranlagen produzieren inzwischen günstig Strom. Experten erklären auf dem Ostdeutschen Energieforum, warum Verbraucher das nicht spüren und was sich ändern muss.

Peter Reitz, Vorstandsvorsitzender der European Energy Exchange AG (EEX), weist darauf hin, dass Solar- und Windparks vergleichsweise günstig Strom produzieren.

Leipzig/MZ. - Peter Reitz führt seit fast 19 Jahren die Leipziger Energiebörse EEX, in dieser Zeit hat er sie zum größten Stromhandelsplatz der Welt gemacht. Reitz ist also ein Profi auf dem Energiemarkt. Auf dem Ostdeutschen Energieforum am Dienstag in Leipzig hielt er daher einen Vortrag zum Thema: „Wie weiter mit dem (Energie-) Standort Deutschland?“