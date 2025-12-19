weather regenschauer
Privatreisen auf Steuerzahlerkosten? Sachsen-Anhalts Landtagsverwaltung reagiert auf Vorwürfe des AfD-Politikers Jan Wenzel Schmidt gegen die eigenen Parteifreunde: Sie will jetzt genau wissen, ob unsauber mit Steuergeld umgegangen wurde.

Von Jan Schumann 19.12.2025, 11:50
Landtagspräsident Gunnar Schellenberger (CDU): Seine Parlamentsverwaltung prüft Vorwürfe gegen die AfD.
Landtagspräsident Gunnar Schellenberger (CDU): Seine Parlamentsverwaltung prüft Vorwürfe gegen die AfD. (Foto: Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa)

Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalts Landtagsverwaltung unter Gunnar Schellenberger (CDU) geht schweren Vorwürfen des AfD-Politikers Jan Wenzel Schmidt gegen dessen eigene Parteifreunde nach. Schmidt hatte in einem Brandbrief dargelegt, maßgebliche AfD-Politiker hätten über Jahre privaten Vergnügungsreisen unter dem Deckmantel des Abgeordnetenmandats veranstaltet.