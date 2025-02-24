Sachsen-Anhalt Frostgefahr! So wird das Wetter am Wochenende

Ab Freitagabend wird es in Sachsen-Anhalt grau und nass. Es wird vor Frost gewarnt. Wie das Wetter am Wochenende wird.

Frostgefahr! So wird das Wetter am Wochenende

In der dritten Dezemberwoche gibt es in Sachsen-Anhalt überwiegend graues Winterwetter.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Das Wetter in Sachsen-Anhalt wird in den kommenden Tagen eher ungemütlich. Regen und wenig Sonne sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) voraus.

Bis zu zwölf Grad in Sachsen-Anhalt am Freitag

Am Freitag, 19. Dezember, nehmen im Laufe des Tages die Wolken zu. Es droht Regen, so der DWD. Die Höchstwerte erreichen neun bis zwölf Grad, im Harz sechs bis neun Grad. Der Südwind weht schwach bis mäßig, auf dem Brocken bleibt es stürmisch.

In der Nacht zum Samstag, dem 20. Dezember, wird es stark bewölkt, zeitweise fällt leichter Regen. Die Temperaturen sinken auf zwei bis sechs Grad. Der Wind dreht auf Südwest und frischt auf dem Brocken erneut stürmisch auf.

Wetter zum Wochenende: Samstag droht Regen

Der Samstag, 20. Dezember, ist geprägt von Wolken – gelegentlich kann es regnen. Erst gegen Abend lockert die Wolkendecke von Süden her auf.

Die Höchstwerte liegen den Angaben zufolge zwischen sieben und neun Grad Celsius, im Harz zwischen vier bis sieben Grad Celsius. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind.

Sonntag zeigt sich der Himmel voller Wolken

In der Nacht zum Sonntag, dem 21. Dezember, ist es überwiegend niederschlagsfrei und wechseln bewölkt. Die Temperaturen sinken auf null bis vier Grad. Es droht Frost.

Am Sonntag, dem 21. Dezember, zeigt sich der Himmel wolkig bis teils stark bewölkt, es kommt zu Sprühregen. Die Temperaturen steigen auf etwa sieben Grad. Der Wind weht schwach aus Südost.

In der Nacht zum Montag, dem 22. Dezember, ist es wolkig oder klar und niederschlagsfrei. Die Temperaturen gehen auf null bis vier Grad zurück. Auf dem Brocken kann es noch zu starken Böen kommen.

Am Montag, dem 22. Dezember, liegen die Höchstwerte zwischen null und sechs Grad. Es bleibt bedeckt, teils zieht sogar Nebel auf. Auf dem Brocken herrschen Sturmböen.

In der Nacht zu Dienstag, dem 23. Dezember, sinken die Temperaturen bei örtlichem Regen auf bis zu minus ein Grad ab.