Vom "Durch den Monsun"-Jubiläum bis zum Fernsehpreis, vom Podcast-Hit bis zur großen Bühne: Bill und Tom Kaulitz blicken auf ein Jahr voller persönlicher und beruflicher Höhepunkte zurück. Eines ihrer Highlights hat auch mit der alten Heimat zu tun.

"Tokio Hotel"-Stars Tom und Bill Kaulitz: Warum ihr Jahreshighlight 2025 mit der Heimat zu tun hat

Die Brüder Bill (links) und Tom Kaulitz resümieren im Podcast ihr Jahr 2025 - die Heimat spielt dabei eine wichtige Rolle.

Magdeburg/Zielitz. - Die "Tokio Hotel"-Zwillinge Bill und Tom Kaulitz blicken auf ein aufregendes Jahr zurück. In ihrem Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ verrieten die beiden unter anderem ihre Jahreshighlights. Und einer der Höhepunkte hat mit ihrer alten Heimat in Sachsen-Anhalt zu tun.

Einer der emotionalsten Momente sei für ihn das Klassentreffen gewesen, sagte Bill Kaulitz. Das Treffen in ihrer ehemaligen Grundschule in Zielitz (Landkreis Börde) hatten die beiden Brüder vor wenigen Wochen besucht. Bereits in der vergangenen Podcast-Folge schwärmten sie davon.

Klassentreffen in Zielitz: Bill Kaulitz trifft seine Jugendliebe wieder

Bill traf dort unter anderem seine Jugendliebe wieder – ein Abend, der ihm „Wärme und Liebe“ gegeben habe und den er nie vergessen werde, sagte er nun.

Auch Tom zeigte sich bewegt und machte klar, dass ein solches Wiedersehen künftig nicht wieder Jahrzehnte auf sich warten lassen sollte.

Auf der Karriere-Seite sei das Jubiläumskonzert zu 20 Jahren „Durch den Monsun“ in der Berliner Wuhlheide ein absoluter Höhepunkt gewesen. Gemeinsam mit ihren Bandkollegen Gustav Schäfer und Georg Listing standen Bill und Tom vor Freunden, Familie und Tausenden Fans auf der Bühne.

Tom erzählte nun im Podcast, wie groß die Nervosität gewesen sei. Er sei überzeugt, dass dieser Abend „für immer hängen bleibt“.

Kaulitz-Brüder: Ausverkaufte Tour und Erfolg mit Podcast

Dazu kam eine ausverkaufte Europa-Tour im Frühjahr, die den Brüdern im Rückblick fast surreal vorkommt. „Das ist vom Gefühl schon drei Jahre her“, erklärte Bill in „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“.

Seit mittlerweile vier Jahren sprechen die Kaulitz-Zwillinge, die ursprünglich aus Sachsen-Anhalt kommen und inzwischen in Los Angeles leben, in ihrem Podcast offen über ihr Leben. Der Erfolg ist spürbar: 2025 zählte das Format zu den Top 3 der meistgehörten Spotify-Podcasts in Deutschland.

Fernsehpreis für Reality-Show anstelle von Fernweh

Auch im Fernsehen setzten Bill und Tom Kaulitz ein Ausrufezeichen. Beim Deutschen Fernsehpreis 2025 gewann ihre Reality-Show „Kaulitz & Kaulitz“ die Auszeichnung in der Kategorie "Beste Unterhaltung Reality".

Die Brüder selbst waren bei der Gala in Köln nicht vor Ort, meldeten sich aber per Video aus Kalifornien. Bill stieß gut gelaunt mit Champagner an und bedauerte augenzwinkernd, den Abend nicht mit Günther Jauch ausklingen lassen zu können.

Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgte der Umstand, dass sich das Format gegen starke Konkurrenz durchsetzte – unter anderem gegen „Germany’s Next Topmodel“ mit Heidi Klum, der Ehefrau von Tom Kaulitz. In den sozialen Netzwerken wurde der Sieg entsprechend intensiv diskutiert.