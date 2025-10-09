Sachsen-Anhalts Polizei soll die Lizenz zur Drohnen-Zerstörung erhalten. Entsprechende Prüfungen will Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) vorantreiben. Hintergrund sind zahlreiche Sichtungen illegaler Flüge - auch über kritischer Infrastruktur.

Immer öfter werden in Sachsen-Anhalt und ganz Deutschland illegale Flugdrohnen gesichtet. Jetzt soll Sachsen-Anhalts Polizei neue Befugnisse zur Zerstörung erhalten.

Magdeburg/MZ - Aufgrund zahlreicher Sichtungen illegaler Flugdrohnen wird in Deutschland über eine effektivere Verteidigung diskutiert. Nun bringt Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) eine Gesetzesänderung für die Polizei ins Spiel, um Drohnen im Ernstfall nicht nur stören, sondern ausschalten zu können. „Eine Rechtsgrundlage für die Zerstörung würde ich befürworten“, sagte sie der MZ am Donnerstag. „Ich bin für die Prüfung, ob wir das noch im Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung verankern.“