Von Hund bis Hengst: Mit einer in Europa einzigartigen Röntgentechnik wollen Mediziner aus Leipzig kranken Vierbeinern helfen. In einem neuen, hochmodernen Labor können hier erstmals Tiere in Bewegung geröntgt werden. Wie die Idee dazu enstand und was die Forscher so über Pferdegebiss, Ameisenbärgang und Hühnersprünge herausfinden wollen.

Einzigartig in Europa: Leipziger Forscher röntgen Tiere in Bewegung – und sind überrascht

Hündin Suri testet das Laufband im Bewegungslabor in Leipzig. Dabei können Röntgengeräte ihre Bewegungen als Videoclip aufzeichnen.

Leipzig/MZ - Suris erste Schritte auf dem Laufband wirken unsicher. Die eisblauen Augen der Hündin wandern über die zahllosen Geräte um sie herum. Dann beginnt sie zu gehen. Erst langsam, dann immer schneller. Das Laufband, auf dem der weiße Husky-Mischling trabt, könnte auch aus einem Fitnessstudio stammen – die Umgebung allerdings nicht.