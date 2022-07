Rektorwahl an der Uni Halle: Vierter Wahlgang ist nötig - noch eine Kandidatin übrig

An der MLU steht die Entscheidung über die Spitzenposition nach einem bisherigen Patt aus. Sie könnte in Kürze fallen.

Halle/MZ - Die Entscheidung bei der Rektorwahl an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg wird in einem vierten Wahlgang fallen. Einzig verbliebene Kandidatin bei der laufenden Wahl am Mittwoch im Senat ist nach MZ-Informationen die Statistikprofessorin Claudia Becker.

Ihr Konkurrent Michael Gekle, der amtierende Medizindekan, hatte nach einem Patt im dritten Wahlgang seine Kandidatur zurückgezogen, hieß es aus verschiedenen Quellen. Bereits eine Woche zuvor waren zwei Wahlgänge gescheitert.

Der bisherige Rektor Christian Tietje hatte bereits nach der ersten Abstimmungsrunde seinen Verzicht erklärt. Er hatte nur vier von 25 möglichen Stimmen im Senat erhalten.