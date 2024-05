Seit Jahren gibt es Beschwerden, unter anderem über Luftverunreinigungen, die bei der Dämmstoffherstellung im Swisspor-Werk in Dankerode entstehen. Trotz Auflagen tut sich wenig.

Pentan und Styrol in der Luft

Die Dorfidylle trügt: Regelmäßig ist der Ort in unangehm chemisch riechende Wolken gehüllt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dankerode/MZ. - „Dann halt den Standort schließen“, sagt Nicole Bolze. Sie hat die Nase voll. Wann immer produziert werde, „haben wir den Gestank“. Je nachdem, wie der Wind steht, irgendwo in der Natur weit außerhalb, oder aber die unangenehm chemisch-süßlich riechende Wolke setzt sich im Dorf fest. Die Dämpfe sind schwerer als Luft. Dadurch „landen sie auf den Höfen, stehen da und können nicht weg“, erklärt Bolze, „das ist so unerträglich, dass man dann nicht draußen sein kann. Und wenn es richtig warm ist, ist es noch schlimmer“, so die Dankeröderin. „Das ist keine Lebensqualität mehr“, schimpft sie.