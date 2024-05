Zum 15. Klossaer Pferdetag treffen junge Talente auf erfahrene Kutscher. Aus Brandenburg sind zwei Starter erstmals in Klossa dabei. Wohin das Schätzschaf dieses Jahr geht.

So flott fahren Nachwuchstalente und erfahrene Kutscher um Hindernisse in Klossa

Emma Krengel tritt als jüngste Starterin mit elf Jahren an. Ihr Beifahrer ist Opa Manfred und ihre Schwester Johanna der Ausgleicher.

Klossa/MZ. - Eigentlich liegt er gut in der Zeit, doch nach der Ausfahrt aus dem Hindernis 12 will Manuel Olitzsch keine Sekunde verlieren. Schließlich geht es nur noch in einer weiten Linkskurve zum Ziel. Gute 20, vielleicht 30 Meter gestreckter Galopp für seine Freiberger. „Allez, allez!“ schallt des Kutschers Ruf über den Platz. Die Pferde stieben mit großen Sprüngen heran – und rumpeln über die finalen Kegel auf der Ziellinie.