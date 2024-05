Unterstützer der neuen Partei von Sahra Wagenknecht sind Halle zusammengekommen. Welche Kritik sie an der aktuellen Politik haben und was sie fordern.

Halle (Saale)/MZ. - Eigentlich hat Andreas Gutknecht gerade beschlossen, beruflich etwas kürzer zu treten. Jahrelang 60 bis 70 Wochenstunden Arbeit als Unternehmensberater lagen hinter ihm, nun sollte mehr Zeit für die Familie bleiben. Aber es sei eine Erkenntnis in ihm gewachsen, sagt er. „Ich sehe für meine Kinder und Enkel keine Perspektive, wenn sich politisch in diesem Land nichts ändert.“ Die Partei, die sich Alternative nennt, sei für ihn keine solche. Wohl aber die, die sich um die einstige Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht gerade gegründet hat. Deshalb ist er am Freitagabend vor Pfingsten als einer von rund 200 Unterstützern aus ganz Sachsen-Anhalt nach Halle in die Georg-Friedrich-Händel-Halle gekommen. Die Parteichefin hat sich angekündigt, Aufbruchstimmung liegt in der Luft.