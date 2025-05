Welche Eis-Sorten sind im Burgenland am beliebtesten? Und wie viel kostet in dieser Saison eine Kugel? Sechs Eisdielen im Tageblatt/MZ-Vergleich. Außerdem: Wo rollt der mobile „Zauberei“-Wagen?

Naumburg. - Wer beim „Rügenexpress“ an ein Angebot der Deutschen Bahn in Richtung Strandurlaub denkt, war noch nie in „Renés Eiszauberei“ in Laucha. Hier gehört nämlich der „Rügenexpress“, bestehend aus Joghurteis, Sanddorn und Mango, zu den gefragtesten Kombinationen.