Die Welt der Bahnreisenden in Sachsen-Anhalt ist von Frust geprägt: Wenn die Züge nicht ausfallen, dann sind sie voll. Das Deutschlandticket hat diesen Trend noch verschärft, sagt MZ-Bahnexperte Alexander Schierholz im MZ-Podcast „Hinter den Headlines“. Den Hosts Max Hunger und Julius Lukas verrät er zudem, ob Besserung in Sicht ist.

"Leute bleiben am Bahnsteig stehen" - Bahnchaos in Sachsen-Anhalt und kein Ende: Woran liegt es?

Es wird Eng im Abteil: Volle Züge gehören für viele Pendler in Mitteldeutschland zum Alltag.

Halle/MZ. - Wie kommt der Bahnexperte zum Podcast? Natürlich mit dem Zug. Alexander Schierholz, MZ-Reporter und Fachmann für alles, was auf Schienen fährt, war mit der S-Bahn nach Halle gekommen. Und die war natürlich: „voll“, wie Schierholz gleich zu Beginn der neuesten Ausgabe von „Hinter den Headlines“ berichtete. Damit war auch gleich das Thema der Folge gesetzt: „Die Leute bleiben am Bahnsteig stehen“ - Warum gibt es immer wieder Chaos bei der Bahn?

200.000 Deutschlandtickets in Sachsen-Anhalt

Eine Antwort: Zu wenige Züge. „Das System ist eigentlich schon immer auf Kante genäht“, sagt Alexander Schierholz. Wenn mal ein Zug in die Werkstatt muss, könne das kaum ersetzt werden. „Dann kommt hinzu, dass viele Leute das Deutschlandticket nutzen.“ Etwa 200.000 seien es allein in Sachsen-Anhalt. „Das verschärft das Problem.“

Eine Rolle spielen bei der Schieflage durch verschiedene Faktoren - etwa die Bemessung sogenannter Regionalisierungsmittel oder EU-Vorgaben. Zudem können Züge nicht einfach von der Stange gekauft werden. „Der Markt ist leergefegt“, erklärt Alexander Schierholz, der auch darüber spricht, wie schwierig es selbst mit mehr Geld wäre, mehr Bahnen auf die Strecke zu bekommen.

Wie weiter mit dem Deutschlandticket?

Die Überfüllung auf einigen Strecken wird durch ein über Jahre hinweg ausgedünntesn Angebot im ländlichen Raum konterkarriert, wo das Deutschlandticket längst nicht so viele Menschen vom Wechsel in den ÖPNV überzeugen konnte wie in den Städten. Sollte trotz dieser Nachteile das Ticket erhaten werden? Auch darauf hat Alexander Schierholz im Podcast eine eindeutige Antwort.