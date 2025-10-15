Immer öfter werden Ladekabel an Schnellladesäulen in Sachsen-Anhalt gestohlen. Die Schäden sind enorm. Was die Betreiber berichten und welche Forderung sie stellen.

Halle (Saale)/Magdeburg/MZ - Die Zahl der Elektroautos in Sachsen-Anhalt nimmt zu. Immer mehr Menschen steigen um, die Ladeinfrastruktur im Land wird stetig ausgebaut. Doch wer sein Fahrzeug unterwegs laden will, erlebt zunehmend eine böse Überraschung: An Schnellladesäulen hängen keine Kabel mehr.