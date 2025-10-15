weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Mitteldeutschland
    3. >
  3. Sachsen-Anhalt
    4. >

  4. Kabeldiebstahl: Enorme Schäden an Ladesäulen in Sachsen-Anhalt

Zunehmendes Problem Kabeldiebe schlagen in Sachsen-Anhalt zu: E-Auto-Fahrer erleben böse Überraschung

Immer öfter werden Ladekabel an Schnellladesäulen in Sachsen-Anhalt gestohlen. Die Schäden sind enorm. Was die Betreiber berichten und welche Forderung sie stellen.

Von Jonas Lohrmann Aktualisiert: 16.10.2025, 09:11
Immer mehr E-Auto-Fahrer in Sachsen-Anhalt erleben böse Überraschungen: An Schnellladesäulen fehlen plötzlich die Kabel.
Immer mehr E-Auto-Fahrer in Sachsen-Anhalt erleben böse Überraschungen: An Schnellladesäulen fehlen plötzlich die Kabel. (Foto: Jan Woitas/dpa)

Halle (Saale)/Magdeburg/MZ - Die Zahl der Elektroautos in Sachsen-Anhalt nimmt zu. Immer mehr Menschen steigen um, die Ladeinfrastruktur im Land wird stetig ausgebaut. Doch wer sein Fahrzeug unterwegs laden will, erlebt zunehmend eine böse Überraschung: An Schnellladesäulen hängen keine Kabel mehr.