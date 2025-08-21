Zum ersten Mal blickt eine Mehrheit wohlgesonnen auf die Stromer, die Verkaufszahlen steigen – auch in Sachsen-Anhalt. Woran das liegt und warum das Land bei der Elektroquote trotzdem Schlusslicht ist.

In Sachsen-Anhalt wurden im Juli 2025 deutlich mehr neue E-Autos zugelassen als noch im Vorjahresmonat.

Halle/MZ - Zu teuer, zu wenig Reichweite, zu wenig Ladestationen – lange galten Elektroautos als Ladenhüter, doch nun bahnt sich eine Trendwende an: E-Autos erfreuen sich einer spürbar wachsenden Beliebtheit. In Sachsen-Anhalt fuhr im Juli etwas mehr als jeder zehnte Neuwagen mit Strom – ein Plus von rund einem Drittel im Vergleich zum Vorjahresmonat. Die Neuzulassungen von Hybridmodellen stiegen im Vergleich sogar um über 100 Prozent.