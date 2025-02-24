Nach den letzten Tagen mit viel Sonne und Wärme sinken die Temperaturen in Sachsen-Anhalt spürbar. Dichte Wolkenfelder ziehen auf, wobei die Sonne ab und zu ihr Gesicht zeigt.

In Sachsen-Anhalt zeigt sich der Sommer im August in dieser Woche wechselhaft.

Magdeburg/Halle (Saale). – Das Wetter der kommenden Tage bleibt in Sachsen-Anhalt abwechslungsreich. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet, dass die Temperaturen in dieser Woche deutlich sinken werden.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Sommer legt Pause ein - Temperaturen sinken

Am Donnerstag wechseln sich Sonne und Wolken ab, es bleibt aber trocken. Die Temperaturen liegen zwischen 22 und 25 Grad. In der Nacht zum Freitag ziehen lockere Wolkenfelder durch Sachsen-Anhalt.

Der Freitag ist zeitweise stark bewölkt. Die Schauerneigung schätzt der deutsche Wetterdienst als gering ein. Die Höchsttemperaturen erreichen maximal 21 Grad, im Harz bis zu 19 Grad. In der Nacht zum Samstag bleibt es bewölkt und meist niederschlagsfrei.

Temperatursturz am Wochenende in Sachsen-Anhalt – Kaum Sonne und Regen

Am Samstag schaut die Sonne nur teilweise zwischen den Wolken durch. Gebietsweise kann es zu Schauern und Gewitter kommen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 17 bis 19 Grad. In der Nacht zum Sonntag lockert sich die Wolkendecke vereinzelt auf. Die Temperaturen sinken auf sechs Grad.

Der Sonntag startet wie der Samstag mit vielen Wolken und wenig Sonne. Es bleibt weitgehend niederschlagsfrei. Die Temperaturen erreichen maximal 21 Grad. In der Nacht zum Montag bleibt es locker bewölkt.