Die Ostrale in Dresden lädt zum dritten Mal in die Robotron-Betriebskantine ein. Auch Künstler aus Sachsen-Anhalt sind unter den 100 Teilnehmern aus 32 Nationen.

Dresden/MZ. - Im Moment würde man die ehemalige Robotron-Kantine eher meiden, wenn nicht „Ostrale“ oben drüber stünde und drinnen zu sehen wäre, was zu sehen ist. Von den erforderlichen Millionen Euro für eine der Kunstmetropole Dresden angemessene Stätte für die zeitgenössische Kunst und dem entsprechenden politischen Willen, das Projekt in Angriff zu nehmen, ist der Löwenanteil wohl beisammen.