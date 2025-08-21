Etliche Industriefirmen in Sachsen-Anhalt entlassen Mitarbeiter. Die Fachkräfte finden laut Arbeitsmarktexperte Werner aber häufig eine neue Stelle. Im MZ-Interview nennt er die Gründe.

Finden 50 Jahre alte Arbeitnehmer nach Entlassung neuen Job? - Forscher erklärt die Lage

Halle/MZ. - Etliche Autozulieferer und andere Industriefirmen in Sachsen-Anhalt bauen Stellen ab. Doch selbst ältere Arbeitnehmer finden laut dem Arbeitsmarktexperten Dirk Werner vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln wieder eine neue Stelle. Denn trotz einer stagnierenden Wirtschaft können laut einer Studie 15.200 Stellen für Fachkräfte nicht besetzt werden. MZ-Wirtschaftsredakteur Steffen Höhne sprach mit Werner über aktuelle Engpassberufe und wie Probleme auf dem Jobmarkt behoben werden könnten.