Sachsen-Anhalts Ex-Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) kritisiert die neue Schulpolitik der Landesregierung und macht auch nicht vor CDU-Spitzenkandidat Sven Schulze Halt. Das versetzt die Partei ein Jahr vor der Wahl in Aufruhr: Ein Mitglied zeigt sich „entsetzt“.

Magdeburg/MZ - Ex-Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) hat mit ihrer harten Kritik an der neuen Schulpolitik in Sachsen-Anhalt die eigene Partei in Aufruhr versetzt. „Es geht hier schon längst nicht mehr um das Wohl unserer Schülerinnen und Schüler, die mir nur noch leidtun, sondern um die Jagd auf Mandate, die durch unerfüllbare Versprechungen errungen werden sollen“, hatte Feußner mit Blick auf neue Vorhaben in der Landespolitik kritisiert.