Ministerpräsident Haseloff will kleinen Schulen entgegenkommen - seine frühere Bildungsministerin hält das für falsch. Die Probleme würden so nur schlimmer, warnt sie.

„Mir tun die Schüler leid“ - warum Ex-Ministerin Feußner ihre CDU kritisiert

Die im Juni als Bildungsministerin entlassene CDU-Politikerin Eva Feußner.

Magdeburg/MZ - Die frühere Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) warnt ihre Partei vor einer Absenkung der Mindestschülerzahlen. Immer kleinere Schulen würden den Lehrermangel verschärfen, sagte sie. „Das produziert nur zusätzlichen Unterrichtsausfall. Mir tun die Kinder leid.“