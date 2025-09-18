weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  Kritik an Kehrtwende: „Mir tun die Schüler leid" - warum Ex-Ministerin Feußner ihre CDU kritisiert

Ministerpräsident Haseloff will kleinen Schulen entgegenkommen - seine frühere Bildungsministerin hält das für falsch. Die Probleme würden so nur schlimmer, warnt sie.

Von Hagen Eichler 18.09.2025, 16:57
Die im Juni als Bildungsministerin entlassene CDU-Politikerin Eva Feußner.
Die im Juni als Bildungsministerin entlassene CDU-Politikerin Eva Feußner. (Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa)

Magdeburg/MZ - Die frühere Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) warnt ihre Partei vor einer Absenkung der Mindestschülerzahlen. Immer kleinere Schulen würden den Lehrermangel verschärfen, sagte sie. „Das produziert nur zusätzlichen Unterrichtsausfall. Mir tun die Kinder leid.“