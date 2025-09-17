Noch im vergangenen Jahr drängte die Landesregierung kleine Bildungsanstalten zur Fusion oder Schließung. Jetzt gilt ein neuer Kurs - wie Ministerpräsident Haseloff die Pläne begründet.

Magdeburg/MZ - Die Landesregierung will Schulen in Kleinstädten und Dörfern durch das Senken der Mindestschülerzahlen vor der Schließung bewahren. Das kündigte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) an. „Wir müssen die Schülerzahlen so anpassen, dass nicht durch ein einheitliches Raster der ländliche Raum in Teilen herausfällt“, sagte er.