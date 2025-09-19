Zum 25. Mal findet in Leipzig die Filmkunstmesse statt. Die Branche versucht, sich auf die Zukunft einzustellen. Die Öffentlichkeit darf gute Produktionen sehen.

Allein elf Filme aus dem Wettbewerbsprogramm in Cannes werden in Leipzig vor dem offiziellen Start gezeigt.

Leipzig/MZ - Als die erste Filmkunstmesse in Leipzig stattfand, im September 2001, wurde die Welt erschüttert von den Terroranschlägen auf das New Yorker World Trade Center. Die Veranstaltung, eine Kreation der Vereinigung der Arthouse-Kinos, fand dennoch statt, wenn auch in wenig fröhlicher Stimmung. Und trotz der Krisen, die in den späteren Jahren noch folgten, hielt die Messe durch: Einmal im Jahr findet sie statt, es treffen sich dann Kinobetreiber, Verleiher, Produzenten. Und das Publikum.