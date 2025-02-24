In Sachsen-Anhalt zeigte sich das Wetter im September bisher eher trüb und unbeständig. Wolken, Regen und Schauer bestimmten das Bild. Am Wochenende kommt der Sommer zurück. Allerdings nur für kurze Zeit.

Der Sommer kommt zurück nach Sachsen-Anhalt. Allerdings nur für kurze Zeit.

Magdeburg/Halle (Saale). – Das Wetter in Sachsen-Anhalt ist aktuell eher wechselhaft. Waren die Tage Mitte September von Regen, Sturm und sogar Gewittern geprägt, kommt am Wochenende der Sommer zurück. Allerdings nur für kurze Zeit. Ab Sonntag wird es wieder ungemütlich. Ein Temperatursturz droht.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Temperaturen steigen am Wochenende auf bis zu 31 Grad an

Am Freitag, 19. September, bleibt es niederschlagsfrei und auch die Sonne zeigt sich häufig. Die Temperaturen klettern auf bis zu 29 Grad an. Der Sommer kommt also nochmal zurück nach Sachsen-Anhalt. In der Nacht zu Samstag sinken die Tiefstwerte dann wieder auf bis zu neun Grad ab.

Wochenende: Sommer kommt Mitte September nach Sachsen-Anhalt zurück

Am Samstag, 20. September, steigen die Höchstwerte auf bis zu 31 Grad an. Es bleibt laut DWD sonnig, trocken und sehr warm. Auf dem Brocken herrschen anfangs Sturmböen. In der nahezu regenfreien Nacht zu Sonntag sinken die Tiefstwerte auf bis zu 15 Grad ab.

Am Sonntag, 21. September, ziehen Schauer und sogar Gewitter über Sachsen-Anhalt auf. Die Temperaturen liegen zwischen 20 und 25 Grad. Der DWD rechnet mit Sturmböen auf dem Brocken. In der Nacht zu Montag bleibt es stark bewölkt und regnerisch. Die Tiefstwerte sinken auf bis zu acht Grad ab.

Wetter Sachsen-Anhalt: Heftiger Temperatursturz am Montag

Am Montag, 22. September, beginnt die nächste Woche dann mit einem Temperatursturz. Um bis zu 14 Grad kälter präsentiert sich dann das Wetter in Sachsen-Anhalt in Bezug auf Samstag. Denn die Temperaturen liegen bei zeitweisem Regen zwischen elf und 17 Grad. In der Nacht zu Dienstag sinken die Temperaturen bei leichtem Regen auf bis zu vier Grad ab.