In Gardelegen ist ein Mitarbeiter des Hansefestes von einem betrunkenen Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden. Später beleidigte dieser auch Polizisten.

Mitten ins Gesicht! Mann schlägt Mitarbeiter des Hansefests in Gardelegen mit der Faust

Bei den Vorbereitungen zum Hansefest in Gardelegen ist ein Mitarbeiter mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden.

Gardelegen. – Bei den Vorbereitungen zum Hansefest in Gardelegen wurde am Donnerstag einem Mitarbeiter in der Ernst-Thälmann-Straße mit der Faust ins Gesicht geschlagen, wie die Polizei mitteilt.

Gegen 16.10 Uhr seien zwei Männer beim Aufbau von einer Person angeschrien worden, die wollte, dass der Stand an einer anderen Stelle stehen solle.

Trotz Erklärung habe sich der Mann nicht beruhigen lassen, sodass er einem 45-jährigen Mitarbeiter mit der Faust ins Gesicht geschlagen habe.

Er habe damit gedroht, den Verkaufsstand anzuzünden und sei darauf verschwunden. Die Polizei konnte den alkoholisierten Mann nach eigenen Angaben finden. Auch die Beamten habe er beleidigt.