Auf der A9 ist am Freitagnachmittag ein Lkw in ein Stauende gerast. Zahlreiche Verletzte müssen jetzt aus zerstörten Autos geschnitten werden.

"Massenanfall an Verletzten" auf A9! Verletzte werden aus Autowracks geschnitten - keine Tote

Es gab einen Unfall mit mehreren Verletzten auf der A9 bei Leipzig.

Leipzig. – Auf der A9 zwischen den Anschlussstellen Großkugel und Leipzig-West im Bereich Ermlitz hat sich am Freitagnachmittag ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen ereignet. Nach ersten Informationen war ein Lkw in ein Stauende gerast.

Auf der A9 hat sich ein schwerer Unfall ereignet. Foto: Marvin Matzulla

Dabei seien mehrere Menschen verletzt worden. Nach aktuellem Stand gibt es keine Toten. Autos sind ineinander verkeilt und stark deformiert. Die Verletzten müssen aus den Wracks herausgeschnitten werden.

Mehrere Rettungshubschrauber sind auf der A9 nach einem schweren Unfall im Einsatz. Foto: Marvin Matzulla

Unfall auf der A9: "Massenanfall an Verletzten"

Die Einsatzkräfte haben einen sogenannten Massenanfall an Verletzten ausgerufen, um weitere Rettungsmittel zur Einsatzstelle zu bekommen. Vier Hubschrauber sollen laut den Informationen auf der Autobahn im Einsatz sein.

Die A9 ist derzeit in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Es wird empfohlen in Richtung Berlin bei Kreuz Rippachtal abzufahren. Zum Schweregrad der Verletzungen und auch zum Geschlecht und Alter der Opfer ist noch nichts bekannt.