Schwerer Unfall auf der A9 zwischen Großkugel und Leipzig-West: Ein Lkw fährt in ein Stauende, mehrere Menschen werden verletzt. Es sind Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Autobahn musste in beide Richtungen voll gesperrt werden.

Rettungshubschrauber auf A9 im Großeinsatz: Verletzte werden aus Autowracks geschnitten - keine Toten (mit Video)

Es gab einen Unfall mit mehreren Verletzten auf der A9 bei Leipzig.

Leipzig. – Auf der A9 zwischen den Anschlussstellen Großkugel und Leipzig-West im Bereich Ermlitz hat sich am Freitagnachmittag ein Unfall mit acht beteiligten Fahrzeugen ereignet. Auch ein Zivilfahrzeug der Thüringer Polizei war beteiligt. Nach ersten Informationen war ein Lkw in ein Stauende gerast.

Nach derzeitigem Stand befuhr ein Lkw die A9 gegen 14 Uhr in Richtung München, als sich der Verkehr staute. Dabei fuhr er aus bislang noch ungeklärter Ursache in das Stauende, wo er mit einem zivilen Kleinbus der Thüringer Polizei zusammenstieß.

Unfall auf A9 bei Leipzig: Lkw fährt in Stauende

In der Folge wurden beide Fahrzeuge auf fünf weitere Pkw aufgeschoben. Ein weiterer Lkw-Fahrer versuchte dem Unfall auszuweichen, stieß jedoch mit dem ersten Lkw zusammen. Autos waren ineinander verkeilt und stark deformiert. Die Verletzten mussten aus den Wracks herausgeschnitten werden.

Video: Auf der A9 hat sich ein schwerer Unfall ereignet. (Kamera: Marvin Matzulla, Schnitt: Christian Kadlubietz) Hinweis: Sollte das Video nicht angezeigt werden, laden Sie bitte Ihren Browser neu.

Bei dem Unfall wurden vier Personen im Kleinbus und der auffahrende Lkw-Fahrer schwer verletzt. Die Personen in den Pkw wurden leicht verletzt, laut Polizei schwebt niemand in Lebensgefahr. Mehrere Rettungshubschrauber waren im Einsatz.

Vollsperrung und Stau nach Unfall auf Autobahn A9

Die Einsatzkräfte hatten einen sogenannten Massenanfall an Verletzten ausgerufen, um weitere Rettungsmittel zur Einsatzstelle zu bekommen.

Mehrere Rettungshubschrauber sind auf der A9 nach einem schweren Unfall im Einsatz. Foto: Marvin Matzulla

Im Rahmen des Unfalls musste die A9 in beide Richtungen voll gesperrt werden. Gegen 17 Uhr wurde die Fahrspur Richtung Berlin wieder freigegeben. Dennoch kommt es weiterhin zu Stau. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten werden bis in die Abendstunden andauern.