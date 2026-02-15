Niederschläge verschieben sich Feuchtere Winter, trockenere Sommer: Wie Sachsen-Anhalt den Klimawandel bereits spürt
Der Vergleich der vergangenen Jahrzehnte zeigt auch im Land Sachsen-Anhalt schon deutliche Veränderungen. Welche genau, schlüsselt ein Bericht des Umweltministeriums auf. Was das für den Winter im Harz und den den Sommer in der Stadt bedeutet.
15.02.2026, 07:00
Halle/MZ. - Die Folgen von Klimaveränderungen sind in Sachsen-Anhalt bereits sichtbar. Das geht aus einem Vergleich des Umweltministeriums hervor zwischen den Zeiträumen von 2001 bis 2023 sowie von 1961 bis 1990. Wie sich das in den Jahreszeiten auswirkt - und womit man noch rechnen muss in Zukunft.