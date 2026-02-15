Der Vergleich der vergangenen Jahrzehnte zeigt auch im Land Sachsen-Anhalt schon deutliche Veränderungen. Welche genau, schlüsselt ein Bericht des Umweltministeriums auf. Was das für den Winter im Harz und den den Sommer in der Stadt bedeutet.

Die Sommer in Sachsen-Anhalt, hier der Domfelsen in Magdeburg 2025 bei Elbe-Niedrigwasser, wurden in den letzten Jahrzehnten trockener.

Halle/MZ. - Die Folgen von Klimaveränderungen sind in Sachsen-Anhalt bereits sichtbar. Das geht aus einem Vergleich des Umweltministeriums hervor zwischen den Zeiträumen von 2001 bis 2023 sowie von 1961 bis 1990. Wie sich das in den Jahreszeiten auswirkt - und womit man noch rechnen muss in Zukunft.