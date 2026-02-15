In Sachsen-Anhalt hat die Zahl der Waidmänner ein Rekordhoch erreicht. Unter den Neuen sind auch immer mehr Jägerinnen. Was sie in den Wald lockt und warum der Wandel auch für Konflikte sorgt.

In Sachsen-Anhalt steigt der Anteil an Frauen in der Jäger-Gemeinschaft seit Jahren. Viele von ihnen kommen über die Hundehaltung zur Jagd.

Halle/MZ - Draußensein liegt im Trend: In Sachsen-Anhalt hat die Zahl der Jäger einen langjährigen Höchstwert erreicht. Der Landesjagdverband zählt aktuell knapp 9.000 Mitglieder, das sind etwa 900 mehr als noch vor zehn Jahren. Insgesamt geht der Verband landesweit von rund 12.000 Waidmännern aus. Zwar sind Frauen hier weiterhin eine Minderheit, ihr Anteil hat sich innerhalb der vergangenen Dekade aber auf knapp zwölf Prozent verdoppelt.