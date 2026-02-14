Vor 35 Jahren startet der Automobilbau im Osten neu. Statt Trabant und Wartburg laufen die ersten Opel und VW vom Band. Auf Polo und Vectra folgte im Februar der erste Golf aus Sachsen.

Von Wartburg und Trabant zu Opel und VW: Leuchttürme auf Rädern

Eisenach/MZ. - Es ist kein Auto, das da am 15. Februar 1991 in Zwickau vom Band läuft, sondern ein Leuchtturm auf Rädern. Der erste serienmäßig im neuen VW-Werk in Mosel bei Zwickau gefertigte VW-Golf ist weiß, ein unauffälliges Alltagsauto ohne Sonderzubehör. Nicht einmal Radkappen haben die stolzen Volkswagenwerker ihrem Premierenfahrzeuge spendiert, das am selben Tag zusammengeschraubt wird wie der 5.000 Polo aus Sachsen.