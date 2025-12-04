Die Arbeitsbelastung in Sachsen-Anhalts Landespolizei ist extrem ungleich verteilt: Vor allem das LKA und die Beamten der Bereitschaftspolizei häufen Extrastunden an. Wie die Politik reagieren will.

Die meisten Überstunden in Sachsen-Anhalts Landespolizei machen das LKA und die Polizeiinspektion „Zentrale Dienste“.

Magdeburg/MZ - Jahrelang warnten Politiker und Gewerkschafter vor einer Dauerüberlastung der Landespolizei in Sachsen-Anhalt und forderten mehr Personal: Jetzt zeigen Zahlen aus dem Innenministerium, dass die Überstundenbelastung für große Teile der Polizei eher unterdurchschnittlich ist – besonders groß ist sie jedoch im Landeskriminalamt (LKA) und in der Polizeiinspektion „Zentrale Dienste“. Es handelt sich dabei um besonders wichtige Schaltstellen für die Polizeiarbeit im Land.