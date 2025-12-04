Désirée G. verlor ihren neunjährigen Sohn beim Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt. Mit Tränen in den Augen schildert sie vor Gericht, wie eine Sekunde alles veränderte.

„Unser Leben ist zerstört“ - Mutter des toten Jungen sagt im Prozess gegen Taleb A. aus

Im Prozess gegen den Weihnachtsmarkt-Attentäter Taleb A. in Magdeburg haben bereits mehrere Betroffene des Anschlags ausgesagt.

Magdeburg/MZ - Bevor die Zeugin den Gerichtssaal betritt, schaltet Richter Dirk Sternberg sein Mikro an. „Wir haben Vorkehrungen getroffen“, sagt er in das fußballplatzgroße Verhandlungsgebäude hinein, in dem am Donnerstag gut 100 Zuschauer sitzen. Zwei vermummte Männer einer Justizspezialeinheit tragen Sichtschutzwände mit schwarzem Stoff herein. Wie ein Bauzaun stehen die Schirme jetzt vor dem Glaskasten, in dem der Angeklagte sitzt.