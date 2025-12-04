weather wolkig
  4. Top 100: Diese Großunternehmen in Sachsen-Anhalt schaffen Jobs oder streichen Stellen

Die großen Unternehmen verzeichneten 2024 deutliche Umsatzrückgänge. Das liegt allerdings vor allem an gesunkenen Energie- und Rohstoffpreisen. Wer auf- und absteigt.

04.12.2025, 17:28
Der Biosprit-Hersteller Verbio investiert in Bitterfeld-Wolfen in neue Chemieanlagen. Das Unternehmen führt die Rangliste der umsatzstärksten Unternehmen an.
Von Steffen Höhne und Robert Gruhne - Nach zwei Jahren mit teils deutlichen Umsatzrückgängen blicken die Großunternehmen in Sachsen-Anhalt wieder etwas optimistischer in die Zukunft. Laut einer Erhebung der Landesbank Nord/LB erwarten jene Firmen, die eine Prognose abgegeben haben, für das laufende Geschäftsjahr einen durchschnittlichen Umsatzzuwachs von 2,8 Prozent.