Die spanische Weihnachtslotterie "El Gordo" begeistert jedes Jahr Millionen Menschen mit Gesamtgewinnen in Milliardenhöhen. Wer in Deutschland wohnt, sollte jedoch die Finger davon lassen.

Vorsicht vor der Lotterie "El Gordo"! Das kann in Deutschland mit Gefängnis enden

"El Gordo" gilt als größte Lotterie der Welt. Jedes Jahr werden mehr als zwei Milliarden Euro ausgeschüttet.

Halle (Saale). – Dieser Weihnachtstradition fiebern viele Spanier jedes Jahr entgegen: "El Gordo" (Der Dicke) gilt als größte Lotto-Ziehung der Welt. Gesamtgewinne in Höhe von 2,7 Milliarden Euro warten auf glückliche Gewinner.

Da laut dpa die Gewinnwahrscheinlichkeit bei dieser Lotterie höher ist als beim deutschen "Lotto 6 aus 49", lockt "El Gordo" natürlich auch deutsche Spielerinnen und Spieler an. Doch die deutsche Glücksspielbehörde in Halle (GGL) funkt möglichen Tippern aus Deutschland dazwischen.

Warnung vor illegaler Teilnahme an "El Gordo"

Denn die 2021 gegründete Behörde warnt vor der illegalen Teilnahme an "El Gordo" per Internet aus Deutschland. Abgesehen davon, dass sich das Angebot nur an Menschen richtet, die in Spanien leben oder sich dort aufhalten, sei das Internetangebot der Weihnachtslotterie "El Gordo" in Deutschland nicht erlaubt.

Dennoch gebe es illegale Glücksspielanbieter, die für eine Online-Teilnahme an "El Gordo" werben. "Anstelle einer Teilnahme an der offiziellen Lotterie wird bei Online-Angeboten aus Deutschland lediglich auf deren Ausgang gegenüber einem privaten Drittanbieter gewettet. Ein Vertragsverhältnis mit dem spanischen staatlichen Lotterieveranstalter kommt dabei nicht zustande", so die GGL.

Gemäß der Regelungen des deutschen Glücksspielstaatsvertrages 2021 (GlüStV 2021) seien derartige "Zweitlotterien" in Deutschland nicht erlaubt und somit illegal.

Lesen Sie auch: Lotto-Glück im Doppelpack! Diese Zusatzzahl hätte zwei Frauen noch reicher gemacht

Zweitlotterien in Deutschland verboten: So erkennen Sie legale Anbieter in Deutschland

Dazu gehört der Anbieter lottoland.com. Die GGL stellt klar, dass der Anbieter "keine Erlaubnis zum Vermitteln oder Veranstalten von Online-Glücksspielen innerhalb Deutschlands" habe.

Was vielen dabei nicht bewusst ist: "Ein Vertragsverhältnis mit dem spanischen staatlichen Lotterieveranstalter kommt dabei nicht zustande." Es handele sich dabei um sogenannte illegale Zweitlotterien, die nach dem deutschen Glücksspielstaatsvertrag 2021 untersagt sind.

Lesen Sie auch: Glücks-Hotspot Burgenlandkreis! Lotto-Spieler gewinnt im Eurojackpot

Daher werde allen Spielinteressenten geraten, sich auf der amtlichen Whitelist auf der Webseite der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder einen Überblick darüber zu verschaffen, welche Glücksspiele in Deutschland erlaubt sind.

Sofern Anbieter und Domains in der Whitelist nicht gelistet seien, handele es sich bei diesen Angeboten um unerlaubtes Glücksspiel in Deutschland.

Lesen Sie auch: Eine Million Euro Lotto-Geld für gemeinnützige Projekte

Illegales Glücksspiel im Internet: Konsequenzen bei Verstößen

Wer trotzdem illegale Glücksspielangebote im Internet nutzt, bekommt schlimmstenfalls harte Konsequenzen zu spüren. Die Teilnahme an unerlaubtem Glücksspiel könne mit Geld- oder gar Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten geahndet werden, so die Behörden in Halle.

Darüber hinaus fehle bei illegalem Glücksspiel jegliche Regulierung. Das bedeutet, dass es passieren kann, dass Gewinne nicht ausgezahlt werden oder sensible Daten wie Zahlungsinformationen missbraucht werden können.

Lesen Sie auch: Riesigen Lotto-Gewinn nach anderthalb Jahren nicht abgeholt: Wer ist der Glückspilz aus Wittenberg?

Auch könne es vorkommen, dass Spiele manipuliert sind, was faire Gewinnchancen ausschließt.

Was macht die spanische Weihnachtslotterie "El Gordo" so besonders?

Gewinne von insgesamt mehr als zwei Milliarden Euro und die sehr hohe Gewinnchance von mehr als 15 Prozent je Tipp machen die Weihnachtslotterie El Gordo zur wahrscheinlich größten Lotterie der Welt. Allein in Spanien fiebern über 90 Prozent der Einwohner des Landes der Millionenbescherung jedes Jahr entgegen.