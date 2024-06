Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg/MZ - Windräder im Wald sind in Sachsen-Anhalt künftig grundsätzlich erlaubt. Der Landtag strich am Mittwoch ein entgegenstehendes Verbot aus dem Landeswaldgesetz. Ein Bau ist allerdings nur dann möglich, wenn die Gemeinde das genehmigt; auch bestimmte Schutzgebiete sind ausgeschlossen. Die Windbranche rechnet damit, dass viele Unternehmen den Kommunen freiwillige Abgaben anbieten werden, um Windräder errichten zu dürfen. Künftig werden solche Zahlungen sogar Pflicht. Ein entsprechendes Gesetz soll in diesem Jahr in Kraft treten.