Im vergangenen Jahr sind in Sachsen-Anhalt vergleichsweise wenige neue Windenergieanlagen in Betrieb genommen worden. Gleichzeitig wurden alte Anlagen vom Netz genommen.

Berlin/Magdeburg - Im vergangenen Jahr sind in Sachsen-Anhalt vergleichsweise wenige neue Windenergieanlagen in Betrieb genommen worden.

Wie Branchenverbände am Dienstag in Berlin unter Berufung auf vorläufige Daten der Bundesnetzagentur mitteilten, wurden in Sachsen-Anhalt 17 Windräder mit einer Gesamtleistung von 87 Megawatt neu errichtet. Das seien zwei Prozent des Gesamtzubaus in Deutschland gewesen.

Nur 40 Megawatt Plus durch Windenergie in Sachsen-Anhalt

Weil auch alte Anlagen zurückgebaut wurden, lag der sogenannte Netto-Zubau bei 12 Megawatt, 2022 waren es noch 40 Megawatt gewesen. Die Analyse wurde im Auftrag des Bundesverbandes Windenergie und des Verbandes für Energieanlagenbau VDMA Power Systems erstellt.

Bundesweit gingen 2023 den Angaben zufolge 745 neue Windräder mit einer Gesamtleistung von rund 3,57 Gigawatt in Betrieb - fast 50 Prozent mehr als im Vorjahr. Besonders in Schleswig-Holstein (plus 249) und Niedersachsen (plus 131) sowie in Nordrhein-Westfalen (plus 114) wurden mehr neue Windräder gebaut.

Rund 2750 Windräder in Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalts Nachbarländern Thüringen und Sachsen waren es 6 beziehungsweise 10, in Brandenburg 77. Insgesamt gibt es in Sachsen-Anhalt rund 2750 Windkraftanlagen mit einer Leistung von 5330 Megawatt.