AfD-Spitzenkandidat Dufte Geschäfte mit Sachsen: Firmenbeteiligung von Ulrich Siegmund

Hat der AfD-Spitzenkandidat eine Firmenbeteiligung verschwiegen? Er sagt: „Ein Missverständnis.“ Vor und neben seiner Polit-Karriere hat Siegmund mit Raumdüften einer sächsischen Firma sein Geld verdient.

Von Steffen Höhne und Jan Schumann 25.02.2026, 18:00
Der AfD-Spitzenpolitiker Ulrich Siegmund war jahrelang auch im Raumduft-Geschäft tätig.
Der AfD-Spitzenpolitiker Ulrich Siegmund war jahrelang auch im Raumduft-Geschäft tätig. Foto: Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa

Halle/MZ. - „Es liegt was in der Luft“ heißt die Überschrift eines Textes in der Zeitung „Die Welt“. Es geht um die Berliner Verkehrsbetriebe, die darüber nachdenken, durch Raumdüfte wie Vanille den Aufenthalt in Bahnhöfen zu verbessern. Zitiert wird ein gewisser Ulrich Siegmund, der den Berlinern solche Produkte anbietet und von erfolgreichen Versuchen in New York berichtet. Der Artikel ist allerdings bereits von 2014.