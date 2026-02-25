Ein Berliner, der es in Sachsen-Anhalt zum Fernseh-Hauptkommissar und Publikumsliebling brachte: Der Schauspieler Jaecki Schwarz wird 80 Jahre alt.

HALLE/BERLIN/MZ. - Er hat das Herz auf dem rechten Fleck und hält mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg – beides Eigenschaften, die man gebürtigen Berlinern generell attestiert. Bei Jaecki Schwarz, der im Ostberliner Stadtteil Köpenick zur Welt gekommen und aufgewachsen ist, trifft man sie jedenfalls in reiner Form: Ein freundlicher, schlagfertiger Grantler, der sehr charmant sein kann. 1968, noch als Schauspielschüler, wurde er mit der Rolle des Gregor Hecker in Konrad Wolfs autobiografischem Film „Ich war neunzehn“ berühmt. An diesem Donnerstag wird Jaecki Schwarz 80 Jahre alt.