Halle/MZ - Trotz der drastischen Verteuerung des Zukunftszentrums für Deutsche Einheit und Europäische Transformation in Halle treibt die Bundesregierung das Projekt voran. Das Zentrum, das 2030 fertig sein soll, wird nach einer neuen Kostenschätzung der Bundesregierung 277 statt 208 Millionen Euro kosten. Laut der Ostbeauftragten Elisabeth Kaiser (SPD) wurde am Mittwoch der Haushaltsausschuss des Bundestages informiert. „Mir ist es wichtig, auch transparent über die Kosten des Projektes zu sprechen. Nun soll zeitnah mit den weiteren Planungen des Neubaus begonnen werden, während parallel die Inhalte weiter erarbeitet werden. Ich freue mich, dass dieses zentrale Vorhaben der Regierungskoalition in Ostdeutschland damit Fahrt aufnimmt“, sagte Kaiser. Dafür habe das Zukunftszentrum „eine breite politische Unterstützung“, für die sie sich auch weiter einsetze. Die Opposition im Landtag von Sachsen-Anhalt gehört offenbar nicht dazu.

