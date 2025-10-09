weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
Gegen illegale Flüge Sachsen-Anhalts Innenministerin Zieschang will Lizenz zur Drohnen-Zerstörung für Polizei

Sachsen-Anhalts Polizei soll die Lizenz zur Drohnen-Zerstörung erhalten. Entsprechende Prüfungen will Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) vorantreiben. Hintergrund sind zahlreiche Sichtungen illegaler Flüge - auch über kritischer Infrastruktur.

Von Jan Schumann Aktualisiert: 09.10.2025, 15:21
Immer öfter werden in Sachsen-Anhalt und ganz Deutschland illegale Flugdrohnen gesichtet. Jetzt soll Sachsen-Anhalts Polizei neue Befugnisse zur Zerstörung erhalten.
Immer öfter werden in Sachsen-Anhalt und ganz Deutschland illegale Flugdrohnen gesichtet. Jetzt soll Sachsen-Anhalts Polizei neue Befugnisse zur Zerstörung erhalten. (Foto: DLR)

Magdeburg/MZ - Aufgrund zahlreicher Sichtungen illegaler Flugdrohnen wird in Deutschland über eine effektivere Verteidigung diskutiert. Nun bringt Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) eine Gesetzesänderung für die Polizei ins Spiel, um Drohnen im Ernstfall nicht nur stören, sondern ausschalten zu können.