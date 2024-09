Magdeburg/MZ - Jetzt spricht die Frau, die den neuen Aufbruch verkörpern soll. Ines Schwerdtner ist in diesem Moment voll des Lobes für ihre Genossen: Die Linken-Mitglieder hätten großen Einsatz gezeigt im Europa- und Kommunalwahlkampf, ob in Fußgängerzonen oder bei Grillfesten. Doch angesichts schwacher Ergebnisse wird Schwerdtner jetzt ernst auf dem Parteitag in Magdeburg: „Wir müssen sagen, dass wir unserem eigenen Anspruch nicht mehr gerecht werden“, sagt die 35-Jährige. Sie wolle es nicht noch einmal erleben, dass die Linke um den Einzug in Parlamente fürchten müsse – insbesondere in Ostdeutschland.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.