EIL
Glatte Straßen nach Wetterumschwung: DWD warnt vor Blitzeis-Gefahr in ganz Sachsen-Anhalt
Falscher Großalarm in der Nacht: Stadt Halle geht von Cyber-Angriff aus
Nachfolge von Haseloff CDU-Fraktion Sachsen-Anhalt stellt sich einstimmig hinter Wahl von Sven Schulze zum Ministerpräsidenten
Zum 27. Januar will Ministerpräsident Haseloff zurücktreten, am Tag darauf soll Sven Schulze ins Amt gewählt werden. Für das bislang von ihm geführte Wirtschaftsministerium hat er jetzt einen Nachfolger angekündigt.
Aktualisiert: 12.01.2026, 15:34
Magdeburg/MZ - Die CDU-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt steht hinter dem geplanten Wechsel des Ministerpräsidenten. Bei ihrer Klausurtagung in Stolberg (Mansfeld-Südharz) hat sie sich einstimmig dafür ausgesprochen, CDU-Landeschef und -Spitzenkandidat Sven Schulze Ende des Monats zum Regierungschef für Sachsen-Anhalt zu wählen.