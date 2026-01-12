Zum 27. Januar will Ministerpräsident Haseloff zurücktreten, am Tag darauf soll Sven Schulze ins Amt gewählt werden. Für das bislang von ihm geführte Wirtschaftsministerium hat er jetzt einen Nachfolger angekündigt.

CDU-Fraktion Sachsen-Anhalt stellt sich einstimmig hinter Wahl von Sven Schulze zum Ministerpräsidenten

Magdeburg/MZ - Die CDU-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt steht hinter dem geplanten Wechsel des Ministerpräsidenten. Bei ihrer Klausurtagung in Stolberg (Mansfeld-Südharz) hat sie sich einstimmig dafür ausgesprochen, CDU-Landeschef und -Spitzenkandidat Sven Schulze Ende des Monats zum Regierungschef für Sachsen-Anhalt zu wählen.